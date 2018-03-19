В окружной столице пройдет конкурс «Богат талантами любимый город»

С 3 по 8 апреля в Ханты-Мансийске пройдет XV городской конкурс самодеятельного художественного творчества «Богат талантами любимый город». Для участия в конкурсе необходимо до 27 марта 2018 года подать заявку-анкету в КДЦ «Октябрь» либо направить по электронному адресу kdc-hm@mail.ru с указанием в теме письма «Богат талантами любимый город».

С 3 по 5 апреля в большом концертном зале культурно-досугового центра «Октябрь» пройдут конкурсные прослушивания участников возрастных категорий от 4 лет и старше в номинациях «Художественное слово», «Театр малых форм», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Хореография».

6 апреля состоится заседание конкурсного жюри, которое будет оценивать участников по таким критериям, как артистизм, сценическая культура, уровень исполнительского мастерства, сценический костюм, актерское мастерство, сценография.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет на гала-концерте, который пройдет 8 апреля в культурно-досуговом центре «Октябрь».

Напомним, что организаторами конкурса являются Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска и МБУ «Культурно-досуговый центр „Октябрь“.