Пять вечеров в Тюмени: смотрим исландское кино, слушаем Корчака, идём на шоу дельфинов и отрываемся под Serebro

Новая неделя — новая жизнь. Чтобы жизнь кипела, воспользуйтесь афишей «Пять вечеров» от 72.ru. Запланируйте поход в театр, кино или на концерт. Возможно, вечер рабочей недели принесет вам новые открытия.

19 марта, понедельник

Начните понедельник с хорошей музыки. Дмитрий Корчак — звездой первой величины, «итальянский голос с русской душой». Прославленные дирижеры и импресарио приглашают оперного исполнителя к сотрудничеству недаром. Он обладает необыкновенным, лирическим, хрустальной чистоты тенором, в котором слились воедино традиции русского оперного пения и классической школы. На концерте прозвучат части опер «Майская ночь», «Вертер», «Марта», «Ромео и Джульетта» и других знаменитых произведений музыкального искусства.

Когда: 19 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1000 — 2000 рублей.

Кинопоказ «Под деревом» (18+)

Исландская трагикомедия с традиционным отмороженным скандинавским юмором. «Застукав своего мужа Атли за просмотром порно, Агнес выгоняет его из дома и не желает, чтобы он виделся с их дочерью. Атли переселяется к своим родителям, которые затеяли спор с соседями из-за большого дерева, растущего прямо на границе их участков. Пока Атли борется за право видеться с дочерью, спор этот накаляется и переходит все рамки — имущество приходит в негодность, таинственным образом исчезают домашние животные, повсюду устанавливаются камеры и даже поговаривают, будто видели соседа с бензопилой…»

Когда: 19 марта, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена участия: 200 рублей (депозит в баре).

20 марта, вторник

Спектакль «Старые песни о главном» (16+)

В тюменском драмтеатре началась юбилейная неделя. Три дня на сцене ТБДТ будут выступать труппы из других городов. Вторник — время Курганского театра драмы и «Старых песен о главном»: «Маленький вокзальчик в небольшом провинциальном городке утопает в цветах. Кряхтит репродуктор. Мелькают электропоезда и поезда дальнего следования. Кто-то кого-то встречает и ждет, опаздывает и спешит, плачет и радуется, прощается и прощает, любит…»

Когда: 20 марта, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160 — 1000 рублей.

21 марта, среда

Шоу дельфинов «Тайна семи морей» (0+)

«Московский дельфинарий», самый крупный аквакомплекс в России и в Европе с уникальной и не забываемой шоу-программой, приехал в Тюмень с программой «Тайны семи морей». Насыщенная программа с элементами театрализованной постановки, завораживающий свет, интригующая музыка, костюмированное шоу, с участием большого количества морских млекопитающих. Северные белые киты, дельфины и морские котики — вся эта команда рисует, танцует, поёт и выполняет сложные акробатические номера.

Когда: 21 -25 марта, 18:00.

Где: Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Цена билета: 500 — 1000 рублей.

Спектакль «Скамейка» (16+)

Гастроли на сцене Тюменского драмтеатра продолжаются. На этот раз удивлять тюменцев будет Челябинский государственный академический театр драмы. Спектакль «Скамейка» — это смешная и горькая история о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина, и что из этого вышло… В спектакле звучат произведения Френсиса Лея, Шарля Азнавура , Жоржа Гарверенца, Адриано Челентано

Когда: 21 марта, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160 — 1000 рублей.

Танго-шоу «Демон и ангел» (18+)

Если вы не летите в Аргентину, Аргентина летит к вам! В состав труппы «Танго Буэнос-Айреса» входят 12 танцоров, вместе они делают по-настоящему страстное красочное и динамичное шоу! Совершенная техника, чувственность, харизма и стиль — вот что такое «Танго Буэнос Айрэса».

Когда: 21 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 800 — 2500 рублей.

Фестиваль «Всемирный день поэзии» (16+)

Международный поэтический фестиваль в этом году проходил в девяти странах: России, Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове, Германии, Индии, Польше, Черногории. Судили начинающих поэтов поэты знаменитые: Светлана Сурганова Сергей Калугин , Умка и другие. Кто из тюменских мастеров слога получил признание? Найдется ли в родных краях поэт, который поразит вас прямо в сердце? Приходите на гала-концерт и узнайте.

Когда: 21 марта, 19:30.

Где: Олимпийская, 9, ЦКиИ «Современник».

Вход свободный.

Кинопоказ «История призрака» (18+)

«История призрака» ― нечто совершенно иное и разительно отличающееся от всего, что современный кинематограф в последнее время способен предложить. Незабываемый кинематографический опыт, чувственное поэтическое произведение. «Музыкант К (Кейси Аффлек) живет с женой М (Руни Мара) в небольшом пригородном доме. Однажды К погибает в автокатастрофе. Когда он приходит в себя в морге, то осознает, что стал призраком. Теперь он носит длинную простыню, скрывающую его лицо и тело, и бродит по дому, где прежде жил».

Когда: 21 марта, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена участия: 200 рублей (депозит в баре).

22 марта, четверг

Спектакль «Женитьба Фигаро» (0+)

Гастроли на сцене Тюменского драмтеатра завершаются классической комедией «Женитьба Фигаро» в современном видении Свердловского театра драмы. «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. Иль перечти „Женитьбу Фигаро“ — именно такой рецепт обретения хорошего настроения прописал в свое время коварному Сальери сам Бомарше, подаривший мировому театру героя, вот уже больше двух веков символизирующего собой неиссякаемый оптимизм и умение выходить победителем из любой ситуации.

Когда: 22 марта, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160 — 1000 рублей.

Enigma и Тюменский филармонический оркестр (12+)

Вокалист проекта Enigma — Andru Donalds — уже приезжал в Тюмень. И каждый раз его концерты становились событием: ямайский музыкант вкладывает в выступления всю свою душу. Мощный вокал широкого диапазона, энергия „Энигмы“ и жизнелюбие Ямайки — весь этот коктейль заставляет зрителей восторженно следить за происходящим на сцене в течение двух и более часов. На этот раз поддерживать исполнителя будет Тюменский филармонический оркестр. А значит, шоу будет неописуемым!

Когда: 22 марта, 19:00.

Где: Осипенко, 1, ДК „Нефтяник“.

Цена билета: 900 — 3200 рублей.

Концерт группы Serebro (18+)

Самые эпатажные, самые ранимые и самые чувственные девушки российской эстрады — группа Serebro. Проект Макса Фадеева уже покорил Европу, Азию. Осталась только Тюмень! Учите слова „Мамы Любы“, приходите в „Максимилианс“ и наслаждайтесь вечером.

Когда: 22 марта, 21:00.

Где: 50 лет октября, 8Б, „Максимилианс“.

Цена билета: 1600 — 3500 рублей.

23 марта, пятница

В репертуаре артиста Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений — русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, песни из кинофильмов, русские, украинские, цыганские народные песни. Романсы „Ямщик, не гони лошадей“, „Бубенцы“, „Ну, быстрей несите, кони“ стали визитной карточкой певца. А „Молитва“ и „Вороные кони“ впервые прозвучали в фильмах в исполнении Евгения. Послушать бархатный баритон знаменитого артиста можно уже в эту пятницу.

Когда: 23 марта, 19:00.

Где: Осипенко, 1, ДК „Нефтяник“.

Цена билета: 1000 — 2800 рублей.

Концерт мультиинструменталиста Хико Натсуаки (6+)

Хико Натсуаки — японский мультинструменталист, играющий на мелодической гармонике, варгане, обертоновой флейте и других этнических музыкальных инструментах. Хико изобрёл уникальный способ игры на мелодической гармонике. Используя технику кругового дыхания и играя с обеими руками, он способен создать свой личный звук — смелый и заводной.

Когда: 23 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония, органный зал.

Цена билета: 300 — 500 рублей.

ДиДюЛя в сопровождении камерного оркестра (6+)

Один из самых виртуозных и разносторонних гитаристов, ДиДюЛя на этот раз выступит в сопровождении камерного оркестра. Скрипки, альты, виолончель, контрабас привнесут в концерт музыканта особенную магию и очарование. Зрители, без сомнения, оценят это.

Когда: 23 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония, органный зал.

Цена билета: 1200 — 3000 рублей.

Linkin Park Cover Party (16+)

LinKin Park — это та группа, на мощный концерт которой все поколение нулевых хотело бы попасть, но летом 2017 года произошло непоправимое — голос группы Честер Чарльз Беннингтон покинул этот мир. 20 марта ему бы исполнилось 42 года. Поклонники группы решили, что это повод для встречи и радости. В пятницу тюменские музыканты представят развернутую программу из самых крутых и забористых телег LinKin Park! Всем фанам быть обязательно.

Когда: 23 марта, 19:00.

Где: Ленина, 4, Yes RockClub.

Цена билета: 300 рублей.

Практический мастер-класс „Технология достижения экстраординарных результатов“ (18+)

Для тех, кто развлечениям предпочитает саморазвитие. Просмотр фильма „Основатель“ с детальным разбором. На основе фильма предприниматель, ультрамарафонец и прекрасный семьянин Сергей Тюменцев покажет стратегии, которые мешают в достижении сверхординарных результатов и стратегии, которые помогают прийти к успеху.

Когда: 23 марта, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена участия: 200-300 рублей.

Спектакль „Полет над городом“ (12+)

Театр-студия „Май“ представляет спектакль по картинам, стихам и заметкам одного из самых известных художников XX века Марка Шагала . Повествование строится из визуальных этюдов и документального текста. Картины авангардиста оживают на сцене и переносят зрителя в фантастический мир, где время течет по своим законам, а герои волшебных сновидений существуют в окружении реальных предметов. И даже обычные люди могут в любой момент, преодолев земное притяжение, взлететь в небеса, а сколько продлится этот полет зависит от них самих.

Когда: 23 марта, 20:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ „Космос“.

Цена билета: 300 — 400 рублей.