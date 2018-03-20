Начался второй этап реконструкции Зеленого театра на ВДНХ 

Разработка проекта реставрации легендарного Зеленого театра на ВДНХ началась. Ею было ознаменовано начало второго этапа реконструкции театра.
— Было проведено комплексное обследование здания. Оказалось, что стены и кровля — в аварийном состоянии. Современным нормам не соответствует и инженерное оборудование, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Предварительно открытие обновленного театра планируется на 1 августа. А при проведении работ специалисты обещают учитывать оригинальные строительные технологии начала 1950-х, когда был построен театр.
Напомним, что первый этап реконструкции Зеленого театра завершился в 2014 году. (ак)