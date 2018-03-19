«Табакерка» представляет первую премьеру без Табакова

"Нам очень тяжело, но мы продолжаем работать, выполняя завет Олега Павловича Табакова, для которого главным в жизни была работа", — заявил собеседник агентства, отметив, что спектакль «Малгил» по рассказам Хармса запускался при Табакове.

Хармс является одним из основателей русского абсурдизма и движения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Участники этой группы пропагандировали гротеск, алогизм и отказ от традиционных форм искусства, напомнили в пресс-службе «Табакерки».

Особое место в эстетике обэриутов занимал театр. Их спектакли были предвестниками современных перформансов и хэппенингов. Тексты рождались на репетициях параллельно с действием, и сюжеты этих «пьес» не поддаются пересказу.

О «Малгиле» и его создателях

"Наш новый спектакль — это множество анекдотических персонажей в самых, казалось бы, нелепых ситуациях, — продолжил собеседник агентства. — Здесь люди становятся шарами, умеют ходить сквозь стены и летают над Ленинградом, пока из Москвы дует фиолетовый ветер. Но за гротеском и парадоксами скрываются глубокие мысли: «как много в жизни несчастных, которые занимают не то место». И чем громче галдит «человеческое стадо» на сцене, тем глубже поражает деликатный голос: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?».

Автором инсценировки и постановщиком «Малгила» стал ученик Табакова, один из сооснователей «Табакерки», режиссер, заслуженный артист РФ Александр Марин . Он успешно работает за рубежом и ставит спектакли в других театрах Москвы, помимо родной «Табакерки».

"Мы взяли одни из самых провокационных рассказов Хармса, и я к этому очень долго шел и очень хотел взять именно эти рассказы. Это не анекдоты: в каждом эпизоде либо смерть, либо крах действительности. Здесь нет рассказов, которые были бы в простом смысле слова жизнерадостны, но все они очень смешные. Мне бы хотелось, чтобы большую часть времени зритель смеялся", — процитировали режиссера в пресс— службе «Табакерки».

Памяти Табакова

Следующим событием в Театре Олега Табакова станет участие в ежегодной акции «Ночь театров», которая пройдет 24 марта в большом репетиционном зале Сцены на Сухаревской.