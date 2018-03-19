«Табакерка» представляет первую премьеру без Табакова 

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Олега Табакова ("Табакерка"), скончавшегося 12 марта на 83 году жизни, впервые выпускает премьеру без своего худрука. Это будет спектакль «Малгил» по произведениям Даниила Хармса, генеральная репетиция которого состоится в понедельник, премьерные показы пройдут 20, 21 и 28 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
"Нам очень тяжело, но мы продолжаем работать, выполняя завет Олега Павловича Табакова, для которого главным в жизни была работа", — заявил собеседник агентства, отметив, что спектакль «Малгил» по рассказам Хармса запускался при Табакове.
Хармс является одним из основателей русского абсурдизма и движения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Участники этой группы пропагандировали гротеск, алогизм и отказ от традиционных форм искусства, напомнили в пресс-службе «Табакерки».
Особое место в эстетике обэриутов занимал театр. Их спектакли были предвестниками современных перформансов и хэппенингов. Тексты рождались на репетициях параллельно с действием, и сюжеты этих «пьес» не поддаются пересказу.
О «Малгиле» и его создателях
"Наш новый спектакль — это множество анекдотических персонажей в самых, казалось бы, нелепых ситуациях, — продолжил собеседник агентства. — Здесь люди становятся шарами, умеют ходить сквозь стены и летают над Ленинградом, пока из Москвы дует фиолетовый ветер. Но за гротеском и парадоксами скрываются глубокие мысли: «как много в жизни несчастных, которые занимают не то место». И чем громче галдит «человеческое стадо» на сцене, тем глубже поражает деликатный голос: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?».
Автором инсценировки и постановщиком «Малгила» стал ученик Табакова, один из сооснователей «Табакерки», режиссер, заслуженный артист РФ Александр Марин. Он успешно работает за рубежом и ставит спектакли в других театрах Москвы, помимо родной «Табакерки».
"Мы взяли одни из самых провокационных рассказов Хармса, и я к этому очень долго шел и очень хотел взять именно эти рассказы. Это не анекдоты: в каждом эпизоде либо смерть, либо крах действительности. Здесь нет рассказов, которые были бы в простом смысле слова жизнерадостны, но все они очень смешные. Мне бы хотелось, чтобы большую часть времени зритель смеялся", — процитировали режиссера в пресс— службе «Табакерки».
Исполнителями ролей выступают Арина Евтушенко, Дарья Безносова, Павел Ильин, Анастасия Богатырева, Артур Касимов и другие актеры. Спектакль пойдет на исторической сцене «Табакерки» — на улице Чаплыгина.
Памяти Табакова
Следующим событием в Театре Олега Табакова станет участие в ежегодной акции «Ночь театров», которая пройдет 24 марта в большом репетиционном зале Сцены на Сухаревской.
"В рамках этой акции будет показан документальный фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории», — сообщили в пресс— службе театра, добавив, что после просмотра ленты воспоминаниями о своем учителе Олеге Табакове поделятся его ученики — артисты «Табакерки»: Михаил Хомяков, Александр Марин, Сергей Угрюмов, Анна Гуляренко, Алена Лаптева, Марианна Шульц и другие.
Нынешний сезон для Театра Олега Табакова — 32-й по счету. Все время существования труппы в ней работают только ученики Табакова, включая одного из первых, выпуска 1974 года, народного артиста России Андрея Смолякова, добавили в пресс-службе театра.