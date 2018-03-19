Магия закулисья: самые интересные события Ночи театров

24 марта — прекрасный день, точнее, ночь для того, чтобы отправиться в театр. В Москве проходит традиционная акция Ночь театров. Большинство учреждений подготовили для своих зрителей бесплатные программы: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах. Читайте наш обзор о самых ярких событиях Ночи театров-2018.

В память об Олеге Табакове В рамках ежегодной акции «Ночь театров» 24 марта Московский театр-студия Олега Табакова в память об Олеге Павловиче покажет документальный фильм об актерских династиях. Часовая лента «Семейное дело. Театр Табакова» расскажет о семьях, работающих в театре. После сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины. Фильм будет показан в репетиционном зале сцены на Сухаревской (Малая Сухаревская площадь, 5). Начало в 22:00. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (495) 623-61-25 и электронной почте tabakov.teatr@mail.ru Экскурсия по закулисью в Et Cetera В Ночь театров здесь состоятся экскурсия по закулисью и творческий мастер-класс династии гримеров Николая Марии Максимовых . Николай Максимов — легендарный художник-гример, проработавший в театре более семидесяти лет. Он работал над созданием образов более чем в 300 спектаклях. Дело гримера продолжает в театре Et Cetera его дочь Мария Максимова. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, но не стала актрисой, а пошла по стопам отца и теперь работает с известными режиссерами. Гости вечера смогут перевоплотиться в любимого киноперсонажа.

Ночь театров с «РЕВЕРСом» Показы спектакля на пределе физических возможностей «РЕВЕРС» состоятся в Московском театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров». «РЕВЕРС» — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей. «Признаться, наша ночь театра началась 21 февраля — в день премьеры спектакля „РЕВЕРС“, — говорит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой . — Эта ни на что не похожая постановка стала первым экспериментом в ночной программе Театра мюзикла, которую мы планируем развивать и в дальнейшем концептуальными проектами, связанными с разными направлениями современной молодежной культуры. Так что в нашей афише „Ночь театра“ пропишется на постоянной основе». 24 марта зрители смогут посмотреть спектакль бесплатно по предварительной регистрации. Перед показом состоится встреча с режиссерами проекта Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной. О регистрации будет объявлено в группах Театра мюзикла в социальных сетях. Начало встречи: в 22:15. Начало спектакля: в 23:00.

Ночь иллюзий в «Доме 19|07» Столичный особняк А. К. Поливанова (Денежный переулок, д. 9/6), где проходят показы спектакля в иммерсивном формате «Дом 19|07», станет еще одной площадкой, которая присоединится к акции «Ночь театров». 24 марта в 22:07 двери старинной усадьбы распахнутся для желающих испытать мистические впечатления от ночной прогулки по дому. Герои постановки проведут для зрителей эксклюзивную экскурсию, расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют несколько чудес: оживающая картина, парящие в воздухе предметы и двери, ведущие в никуда…. Соответствующее настроение будет задавать постановщик трюков в спектакле Андрей Рэй и артисты постановки. После экскурсии желающие могут остаться на творческую встречу с актерами и создателями спектакля, которая пройдет в формате чаепития с угощениями от прославленного кондитера Алдиса Бричевса. Мероприятие тем интереснее, что в обычные дни попасть на экскурсию в особняк Поливанова нельзя. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте спектакля.

Творческая встреча в Театре на Малой Бронной В Театр на Малой Бронной Лев Константинович пришел в 1967 году вместе с режиссером Анатолием Эфросом . За полвека службы в театре Дуров сыграл более 50 ролей, выпустил более 20 спектаклей как режиссер. В Театре на Малой Бронной работала и Ирина Николаевна Кириченко — жена Льва Дурова. Сегодня в Театре на Малой Бронной работает дочь Льва Константиновича и Ирины Николаевны — заслуженная артистка России Екатерина Дурова , а также ее муж — заслуженный артист РФ Владимир Ершов . На вечере-встрече 24 марта Екатерина Дурова расскажет о совместных работах с Львом Дуровым, о буднях и праздниках актерской семьи. Начало в 22.30. Вход бесплатный.

«Басня» в Театре на Таганке В ночь театра с 24 на 25 марта в Театре на Таганке состоится премьера спектакля «Басня», которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский . В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Формат спектакля «Басня» определен как пластический, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Идея создания пластического спектакля с участием драматических актеров, синтеза драмы и пластики уже несколько лет занимала Ирину Апексимову , директора Театра на Таганке, и «Басня» станет первым воплощением этого замысла. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте театра.

«Папа, мама, я и Сталин» в театре «У Никитских ворот» В театре «У Никитских ворот» зрителей ждет спектакль «Папа, мама, я и Сталин», поставленный Марком Розовским по автобиографической книге о его семье. После спектакля сам режиссер и директор театра Татьяна Ревзина расскажут, как их производственные и творческие отношения переросли в семейный союз. В фойе зрители смогут познакомиться с фотовыставкой, посвященной семье ведущих артистов театра Натальи и Дениса Юченковых. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе театра по специальной цене.