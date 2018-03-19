Жителей Вороновского пригласили на театральный фестиваль

Жителей поселения Вороновское пригласили посетить 25 марта театральный фестиваль, который состоится в Доме культуры «Звёздный» поселения Краснопахорское.

"Свои постановки представят участники из Подольска и поселений Михайло-Ярцевского и Первомайское. Выйдут на сцену и коллективы «Звездного» — «Маска» и «Лапушка» и их коллеги из Дома культуры «Юбилейный» в селе Былово. Кроме того, руководство культурного учреждения пытается выйти на связь с театральными коллективами старой Москвы. " — сообщается на официальном сайте поселения Краснопахорское.

Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Вход свободный.