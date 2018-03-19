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В театре Джигарханяна прошла премьера спектакля «Водевиль»
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В театре Джигарханяна прошла премьера спектакля «Водевиль» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
7 марта в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна состоялась премьера спектакля «Водевиль». Постановку по пьесам А. П. Чехова создала режиссер Лариса Крупина.
Спектакль наполнен юмором и легкой иронией. Современные актеры смогли талантливо, весело, легко рассказать зрителям историю, придуманную полтора века назад. Молодая вдова, живущая после смерти мужа затворницей, вынуждена общаться с соседом, приехавшим требовать долг. Знакомство, которое началось с конфликта и скандала, неожиданно перерастает в захватывающую и одновременно комическую дуэль между мужчиной и женщиной, где побеждает страсть и любовь.
Вторая часть спектакля — водевиль «Юбилей». Бухгалтер Хирин пытается закончить отчет к 15-летию банка, но ему постоянно мешают, в связи с чем происходит много шутливых недоразумений.
Художественный руководитель театра Армен Борисович Джигарханян особенно тепло относится к пьесам А. П. Чехова и отмечает: «Все мы считаем, что Гоголь был великий. Я думаю, Чехов был острее и правдивее. Он был поразительный, видел совершенно незаметные для обычного человека вещи. Это очень здорово. Я, например, его очень люблю. Произведения, подобранные для постановки, непростые, но обнаруживают характеры людей. „Водевиль“ — это очень хороший спектакль, и актеры в спектакле очень хороши!»
Сам Антон Павлович свои водевили называл «шуткой и сценической безделкой». Но, как часто это бывает у Чехова, пытливый зритель за всеми этими шутовскими недоразумениями видит бессмысленность, пошлость жизни маленьких людей с их фальшивыми прожектами и претензиями, отмечают в театре.
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