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У актера театра «Современник» в Москве украли швейцарские часы и банковские карты
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У актера театра «Современник» в Москве украли швейцарские часы и банковские карты 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция расследует уголовное дело о краже денег и личных вещей у актера театра «Современник», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию обратился 56-летний актер «Современника» Рашид Незаметдинов. «Мужчина сообщил, что 28 июня прошлого года кто-то в неустановленном месте украл у него часы марки Tissot, 30 тыс. руб. наличными и банковские карты. Пропажу потерпевший обнаружил в квартире на ул. Спортивная», — пояснил источник, уточнив, что материальный ущерб составил 65 тыс. руб.
В полиции провели проверку, и 17 марта возбудили уголовное дело о краже. Ведется следствие.
Р. Незаметдинов служит в Московском театре «Современник» с 1991 г. Актер исполнил разноплановые роли в постановках «Ревизор» по Николаю Гоголю, «Бесы» по Федору Достоевскому, сыграл усатого санитара в комедии «Кот домашний средней пушистости».
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