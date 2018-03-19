В Воронеже перенесли на май спектакль с Ольгой Бузовой

Спектакль «Мужчина нарасхват», который должны были показать на сцене Event Hall Сити-парка «Град» 19 марта, по техническим причинам перенесли на 21 мая.

Организаторы мероприятия — ООО «Белое телевидение» — приносят свои извинения за причиненные неудобства. Все билеты приобретённые ранее будут действительны на новую дату. При желании билеты можно сдать в кассу по месту приобретения.