В Воронеже перенесли на май спектакль с Ольгой Бузовой 

Спектакль «Мужчина нарасхват», который должны были показать на сцене Event Hall Сити-парка «Град» 19 марта, по техническим причинам перенесли на 21 мая.
Организаторы мероприятия — ООО «Белое телевидение» — приносят свои извинения за причиненные неудобства. Все билеты приобретённые ранее будут действительны на новую дату. При желании билеты можно сдать в кассу по месту приобретения.
Напомним, главную роль в комедийном спектакле сыграет телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, а также известные комики Евгений Никишин, Антон Лирник и Сергей Писаренко. Премьера постановки прошла в марте в московском Театриуме на Серпуховке. «Мужчина нарасхват» — это традиционная комедия положений. Девушка любит мужчину, а позднее выясняется, что он женат. Любовница замышляет месть, вместо слёз оборачивающуюся ворохом неловких ситуаций.