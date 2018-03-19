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В Воронеже перенесли на май спектакль с Ольгой Бузовой
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В Воронеже перенесли на май спектакль с Ольгой Бузовой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Спектакль «Мужчина нарасхват», который должны были показать на сцене Event Hall Сити-парка «Град» 19 марта, по техническим причинам перенесли на 21 мая.
Организаторы мероприятия — ООО «Белое телевидение» — приносят свои извинения за причиненные неудобства. Все билеты приобретённые ранее будут действительны на новую дату. При желании билеты можно сдать в кассу по месту приобретения.
Напомним, главную роль в комедийном спектакле сыграет телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, а также известные комики Евгений Никишин, Антон Лирник и Сергей Писаренко. Премьера постановки прошла в марте в московском Театриуме на Серпуховке. «Мужчина нарасхват» — это традиционная комедия положений. Девушка любит мужчину, а позднее выясняется, что он женат. Любовница замышляет месть, вместо слёз оборачивающуюся ворохом неловких ситуаций.
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