Главное творческое мероприятие года для студенческой молодежи фестиваль «На Николаевской» стартовал 19 марта в Оренбурге.
Организатором мероприятия выступило Управление молодежной политики администрации города. Ежегодно в фестивале принимают участие до 3000 молодых людей из 30 учебных заведений по трём направлениям: «Музыкальное направление», «Хореографическое искусство» и «Оригинальное сценическое действие».
По традиции фестиваль проходит в три этапа: отборочные туры на базе учебных заведений и «Красная кнопка», конкурсные дни фестиваля, гала-концерт. Кастинг участников пройдет на территории ДК «Молодежный» на проспекте Дзержинского, 10.
Программа фестиваля также предполагает:
21 марта — конкурсный день «Музыкальное направление»;
22 марта— конкурсный день направления «Хореографическое искусство» и «Оригинальное сценическое действие»;
24 марта — открытие нового сезона «Оренбургской региональной лиги КВН»;
27 марта — награждение победителей;
31 марта в 16:00 и 19:00 — гала-концерт — выступление победителей и лучших номеров отборочных туров.