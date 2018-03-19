Фестиваль «На Николаевской — 2018» начался в Оренбурге

Главное творческое мероприятие года для студенческой молодежи фестиваль «На Николаевской» стартовал 19 марта в Оренбурге.

Организатором мероприятия выступило Управление молодежной политики администрации города. Ежегодно в фестивале принимают участие до 3000 молодых людей из 30 учебных заведений по трём направлениям: «Музыкальное направление», «Хореографическое искусство» и «Оригинальное сценическое действие».

По традиции фестиваль проходит в три этапа: отборочные туры на базе учебных заведений и «Красная кнопка», конкурсные дни фестиваля, гала-концерт. Кастинг участников пройдет на территории ДК «Молодежный» на проспекте Дзержинского, 10.

Программа фестиваля также предполагает:

21 марта — конкурсный день «Музыкальное направление»;

22 марта— конкурсный день направления «Хореографическое искусство» и «Оригинальное сценическое действие»;

24 марта — открытие нового сезона «Оренбургской региональной лиги КВН»;

27 марта — награждение победителей;

31 марта в 16:00 и 19:00 — гала-концерт — выступление победителей и лучших номеров отборочных туров.