В Воронеже пройдет открытая встреча с балетмейстером Александром Литягиным

Встреча в рамках проекта «Школа Театр» пройдет в формате «вопрос-ответ». Лектор обсудит со зрителями главные тенденции современного оперного театра, расскажет о работе над балетными постановками и об использовании авангардистских идей в сценографии.

Начало лекции — 24 марта в 15.00 в Доме Актера. Вход бесплатный по предварительной регистрации.