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В Воронеже пройдет открытая встреча с балетмейстером Александром Литягиным
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В Воронеже пройдет открытая встреча с балетмейстером Александром Литягиным 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Встреча в рамках проекта «Школа Театр» пройдет в формате «вопрос-ответ». Лектор обсудит со зрителями главные тенденции современного оперного театра, расскажет о работе над балетными постановками и об использовании авангардистских идей в сценографии.
Начало лекции — 24 марта в 15.00 в Доме Актера. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
А 29 марта в Доме Актера представят спектакль-читку по произведению Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды». Поставит его художественный руководитель театра «Неформат» Антон Тимофеев. «От красной крысы до зелёной звезды» — это десять смешных и грустных историй о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу. Начало спектакль в 19.00. Попасть на него можно, зарегистрировавшись по ссылке.
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