7 молодых идеологов Петербурга с лучшими проектами: от арта до лайфстайла 

35 до 35 Второй год подряд мы составляем рейтинг «35 до 35»: новые лица городского истеблишмента, которые меняют город и наше представление о вещах и явлениях. В новой части нашей оде юности рассказываем про семь идеологов Петербурга: за ними стоят сильные комьюнити, которые с нетерпением ждут каждый их проект, будь это новый клип, цикл лекций, спектакль, пост в соцсетях или масштабная перезагрузка интерфейса.

Полина Бондарева

Алина Пязок

Продюсер и режиссер видео, 27 лет Режиссер хитовых клипов Басты, Noize MC, Гуфа и IOWA, сопродюсер сверхпопулярной (в Европе даже больше, чем на родине) треш-рейв-группы Little Big, она превратилась в бигбосса лейбла Little Big Family и рекламно-клипового агентства Little Big Production. На концертах ее подопечных — Tatarka, групп The Hatters и «Хлеб» — вечный sold out.