На охрану Фестиваля болельщиков на Театральной площади выделено 35 млн руб

На охрану Фестиваля болельщиков, который будет проводиться на Театральной площади, из регионального бюджета выделено почти 35 млн руб. Соответствующие материалы на портале госзакупок опубликовала ростовская Дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018.

Победителю торгов нужно будет обеспечить с 19 мая по 30 июня текущего года работу охранников. Они должны следить за порядком во время фестиваля, а также охранять основные и эвакуационные выходы и периметр площадки.

Напомним, ранее стало известно, что на Фестивале болельщиков выступят пять артистов федерального или международного уровня, а также не менее 25 — регионального уровня. Вести мероприятия будут не менее трех ведущих федерального уровня. Всего Театральная площадь Ростова сможет вместить 25 тыс. человек.