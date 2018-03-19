«Табакерка» выпускает первую премьеру без Олега Табакова

Премьера состоится 20 марта на «Сцене на Чаплыгина», где начиналась жизнь этого детища Табакова. В понедельник прошла генеральная репетиция.

Даниил Хармс — один из основателей русского абсурдизма и движения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), участники которого пропагандировали гротеск, алогизм и отказ от традиционных форм искусства.

"Я ставил Хармса в Монреале и Нью-Йорке, но давно мечтал сделать Хармса в России, в нашем «подвале», — сказал после «генералки» Марин. — Мне показалось, что сегодня можно попробовать: появилась яркая талантливая молодежь и артисты среднего поколения, и с этим сочетанием опыта и молодой наглости можно посягнуть на подобные вещи. И с этим я пришел в начале сезона к Олегу Павловичу. Он прочитал, и в результате было решено ставить".

По словам режиссера, был взят один из самых провокационных рассказов Хармса, в каждом эпизоде которого — либо смерть, либо крах действительности, они не жизнерадостны в простом смысле слова, но все очень смешные.

"Это не анекдотичные истории, а «правдоподобие невероятного», как называл это Табаков. Когда это вроде правда, но такого не может быть, однако так случается. Ведь наша жизнь вся такая, она вся пропитана Хармсом", — сказал Марин. — Для артистов важно было попробовать себя в таком материале, когда можно оторваться от прекрасного реалистического театра и пойти чуть дальше…".

Невозможно рассказать, о чем произведение. «Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку… Называется эта книга „Малгил“, — писал Хармс.

Добро на постановку дал сам Табаков, но уже почти не участвовал в процессе создания и не принимал спектакль, как это обычно бывало.

»Нам было тяжело, — признался Марин. — Мы не услышали его мнения, его критики. Спектакль ставишь всегда на эмоциях и хочешь защитить все, что сделал. И сейчас мне очень не хватает слов Олега Павловича, которые так необходимы. На что бы он обратил мое внимание, где бы обозначил слабые места. Остался один на один. Приходится быть взрослым. Нет у меня теперь такой возможности оглянуться и почувствовать поддержку Учителя, услышать его совет".

Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Театру после такой страшной утраты очень непросто. Но «Табакерка» держится — завтра выйдет первая премьера без Табакова, и уже начались репетиции нового спектакля — «Ловушка для наследника», который выпустят в апреле на «Сцене на Сухаревской».