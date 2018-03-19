Швейцарские часы и банковские карты украли у актера театра «Современник»

В настоящее время ведется следствие.

В понедельник, 19 марта, стало известно, что московская полиция расследует уголовное дело по факту кражи денег и швейцарских часов у актера театра «Современник».

— Мужчина сообщил, что 28 июня прошлого года кто-то в неустановленном месте украл у него часы марки Tissot, 30 тысяч рублей наличными и банковские карты, — сообщили в полиции.

Отмечается, что потерпевший обнаружил пропажу только когда попал в квартиру на улице Спортивная.

Сотрудники полиции провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, передает агентство городских новостей «Москва»

СПРАВКА «ВМ»

Актер Рашид Незаметдинов работает в театре «Современник» с 1991 года. Он известен по главным ролям в таких постановках, как «Ревизор», «Бесы» и в комедии «Кот домашний средней пушистости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный, вооруженный пистолетом, ограбил ювелирный магазин в Новокосино