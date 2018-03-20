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Известны имена кандидатов на пост худрука в театр Ленсовета
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Известны имена кандидатов на пост худрука в театр Ленсовета 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Четыре человека претендуют на место Юрия Бутусова. В СМИ появились имена трех из них: работу могут предложить Юрию Цуркану, Максиму Диденко и Дмитрию Крымову.
С 2008 года Цуркану является штатным режиссером Русской антрепризы имени Андрея Миронова. Спектакли Максима Диденко идут на Новой сцене Александринского театра, ТЮЗе имени Брянцева, в Театре Наций и Театре на Таганке. Дмитрий Крымов — режиссер визуального театра. Кроме того, он является мастером курса в российском институте театрального искусства ГИТИС.
Напомним, что Юрий Бутусов покинул театр 7 марта.
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