Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова

Репертуар петербургского театра имени Ленсовета не изменится после увольнения его художественного руководителя Юрия Бутусова . К такому решению пришёл художественный совет театра, собравшийся 17 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил директор театра Валерий Градковский.

«Репертуар остаётся без изменения. Он сформирован, на него мы опираемся, выполняя государственное задание», — отметил Градковский. На уточняющие вопросы «Фонтанки» директор ответил, что до конца сезона 2017-2018 года из репертуара точно не исключат постановок Юрия Бутусова: «С репертуара снимаются только те постановки, что устарели по моральным или физическим причинам. Мы не так давно сняли из репертуара спектакль „Любовь до гроба“ Игоря Петровича Владимирова , поставленный в 1986 году».

На заседании 17 марта присутствовали не только 15 членов худсовета (это заслуженные и народные артисты России, служащие в труппе театра имени Ленсовета), но и ещё около 25 актёров театра. Они также обсуждали кандидатуру будущего «художественного лидера» театра, сообщил Градковский. Как можно понять из его слов, 20 марта театр обратится в петербургский комитет по культуре с просьбой «не принимать поспешных решений» по этому вопросу.

«В течение двух недель художественный совет сформирует список режиссёров, с которыми театр хочет сделать новые постановки. По итогам работы над этими спектаклями будет принято решение рекомендовать того или иного кандидата как художественного лидера», — заявил Валерий Градковский.

По его словам, на встрече прозвучали имена четырёх режиссёров, однако назвать их, пока не проведены переговоры, Градковский отказался. Он также добавил, что не может точно сказать, каким статусом будет обладать преемник Юрия Бутусова: «Вопрос о назначении главного режиссёра решается внутри театра, но вопрос о назначении художественного руководителя — только на уровне комитета по культуре. Наверное, будет назначен художественный руководитель, а не главный режиссёр».

Градковский подчеркнул, что театр имени Ленсовета будет рад работать с Юрием Бутусовым «в качестве приглашённого режиссёра». Сам Бутусов предпочёл оставить вопрос о возможном сотрудничестве с театром без комментариев.

Театрального режиссера назначили худруком театра Ленсовета в ноябре 2017 года. Юрий Бутусов проработал в театре режиссером с 1996 по 2004 годы. В феврале 2011 года он вернулся на пост главного режиссера театра. Неоднократно становился лауреатом премий «Золотая Маска» и «Чайка».

Здесь можно почитать полный текст письма, в котором Бутусов рассказывает о причинах случившегося. Петербуржцы во время спектакля «Макбет. Кино» 17 марта вывесили плакаты в поддержку бывшего худрука, на которых было написано: «Мы все дети Бутусова», «ЮБ не дурак» и «Кипи, котел, кипи!». Весь зал аплодировал стоя.

По материалам «Фонтанки»

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