Ансамбль «Калинушка» активно пропагандирует народные традиции 

Фольклорный ансамбль «Калинушка» центра культуры «Академический» ведет активную просветительскую работу среди населения нашего района, приобщает участников коллектива и их родителей к русской народной культуре и традициям.
На этот раз в рамках очередного занятия ребята сделали злую снежную Вьюгу для кукольного театра центра культуры, которую юные зрители скоро увидят в новых постановках коллектива.
Напомним, что в центре культуры и досуга «Академический» успешно работают два фольклорных ансамбля — «Калинушка» (для детей от 3 до 14 лет) под руководством Анастасии Шадриной и Анастасии Ермаковой, и «Груша» (для лиц старше 18 лет) под руководством Анастасии Шадриной. Помимо собственно музыкальных занятий, в каждом ансамбле изучают русские традиции, ведут интересную жизнь, ездят общаться с другими творческими коллективами — делясь опытом и, в свою очередь, накапливая его.