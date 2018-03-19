Ансамбль «Калинушка» активно пропагандирует народные традиции

Фольклорный ансамбль «Калинушка» центра культуры «Академический» ведет активную просветительскую работу среди населения нашего района, приобщает участников коллектива и их родителей к русской народной культуре и традициям.

На этот раз в рамках очередного занятия ребята сделали злую снежную Вьюгу для кукольного театра центра культуры, которую юные зрители скоро увидят в новых постановках коллектива.