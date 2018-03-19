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Марат Башаров привез в Казань свой моноспектакль о душе
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Марат Башаров привез в Казань свой моноспектакль о душе 

АиФ Казань 16 часов назад
Фото: АиФ Казань
Режиссер-постановщик, актер спектакля «Разговор с душой. За гранью» Марат Башаров покажет на сцене театра имени Г. Камала свой новый моноспектакль «Разговор с душой. Время поговорить», сообщает пресс-служба театра
Этот спектакль — совместный проект известного актера и Духовного управления мусульман Москвы. В 2016 году Марат Башаров показал свою постановку «Разговор с душой. За гранью», которая была тепло принята зрителями. Новый спектакль стал продолжением этой работы.
В ней рассказывается человеке, который переоценивает свою жизнь, работу, отношения и выбирает новый путь духовных исканий.
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