Марат Башаров привез в Казань свой моноспектакль о душе

Режиссер-постановщик, актер спектакля «Разговор с душой. За гранью» Марат Башаров покажет на сцене театра имени Г. Камала свой новый моноспектакль «Разговор с душой. Время поговорить», сообщает пресс-служба театра

Этот спектакль — совместный проект известного актера и Духовного управления мусульман Москвы. В 2016 году Марат Башаров показал свою постановку «Разговор с душой. За гранью», которая была тепло принята зрителями. Новый спектакль стал продолжением этой работы.

В ней рассказывается человеке, который переоценивает свою жизнь, работу, отношения и выбирает новый путь духовных исканий.