На грани добра и зла. Марат Башаров поговорил в Казани по душам 

Увидеть себя со стороны
Проект, созданный при участии ДУМ Москвы, уникален тем, что рассказывает о религиозных постулатах доступным сценическим языком.
Казань стала вторым городом после Москвы, увидевшим театрально-музыкальную постановку «Разговор с душой. За гранью». Это продолжение рассказа о герое спектакля «Разговор с душой. Время поговорить», поставленного Маратом Башаровым три года назад. Тогда известный актёр предстал в роли беспечного бизнесмена, в жизни которого произошла переоценка ценностей.
Он осознал бесцельность, бессмысленность своей жизни и постарался измениться, встал на духовный путь. В новой постановке его герой, став приверженцем радикальных религиозных взглядов, теряет всё своё имущество, деньги, бизнес. Оказывается за той гранью, где нет ни родных, ни близких — только разочарование, боль, смерть невинных людей.
«Я вложил в этот проект всё, что умею, всё, чему научился у великих режиссёров, с которыми посчастливилось работать, — говорит Марат Башаров. — Понял, насколько это сложно быть и режиссёром и исполнителем одновременно, когда не имеешь возможности посмотреть на себя со стороны. Поэтому вдвойне приятно было видеть в финале спектакля взволнованные лица зрителей, слёзы у них на глазах».
Ангел и чудеса
Генеральный директор проекта муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов считает, что эта постановка интересна и полезна для всех и каждого, не только для мусульман. «В современном мире людям порой сложно разобраться, что есть хорошо, что плохо, что есть белое, что есть чёрное. Какая-то внешняя подсказка необходима, — говорит Ильдар хазрат. — В этом году мы затронули очень непростую тему — ситуацию в Сирии. И мне, и Марату Башарову приходилось общаться с сирийскими беженцами. Своей постановкой мы хотели показать то зло, ту боль, что несёт ложная радикальная идеология, прикрывающаяся священными постулатами. Всему человечеству сегодня необходимо объединиться во имя мира, созидания. Это самое ценное, что есть на земле».
Единственной актрисой в мужском коллективе стала исполнительница вокальной партии заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина. «Это была не работа, а сплошное удовольствие, — призналась певица. — Вся наша интернациональная команда (роль ангела исполнял актёр Александр Головин. — Прим. авт.) действовала как хорошо отлаженный механизм».
Постановка запомнилась зрителям масштабными декорациями, оригинальной хореографией, спецэффектами. Правда, главное чудо техники — проекционную сетку, создающую при определённом освещении эффект парящего в воздухе изображения, в Казань не привезли. У театра им. Камала пока нет технической возможности её использовать. Но разговор по душам со зрителями всё равно удался!