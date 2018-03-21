На грани добра и зла. Марат Башаров поговорил в Казани по душам

Увидеть себя со стороны

Проект, созданный при участии ДУМ Москвы, уникален тем, что рассказывает о религиозных постулатах доступным сценическим языком.

Казань стала вторым городом после Москвы, увидевшим театрально-музыкальную постановку «Разговор с душой. За гранью». Это продолжение рассказа о герое спектакля «Разговор с душой. Время поговорить», поставленного Маратом Башаровым три года назад. Тогда известный актёр предстал в роли беспечного бизнесмена, в жизни которого произошла переоценка ценностей.

Он осознал бесцельность, бессмысленность своей жизни и постарался измениться, встал на духовный путь. В новой постановке его герой, став приверженцем радикальных религиозных взглядов, теряет всё своё имущество, деньги, бизнес. Оказывается за той гранью, где нет ни родных, ни близких — только разочарование, боль, смерть невинных людей.

«Я вложил в этот проект всё, что умею, всё, чему научился у великих режиссёров, с которыми посчастливилось работать, — говорит Марат Башаров. — Понял, насколько это сложно быть и режиссёром и исполнителем одновременно, когда не имеешь возможности посмотреть на себя со стороны. Поэтому вдвойне приятно было видеть в финале спектакля взволнованные лица зрителей, слёзы у них на глазах».

Ангел и чудеса

Генеральный директор проекта муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов считает, что эта постановка интересна и полезна для всех и каждого, не только для мусульман. «В современном мире людям порой сложно разобраться, что есть хорошо, что плохо, что есть белое, что есть чёрное. Какая-то внешняя подсказка необходима, — говорит Ильдар хазрат. — В этом году мы затронули очень непростую тему — ситуацию в Сирии. И мне, и Марату Башарову приходилось общаться с сирийскими беженцами. Своей постановкой мы хотели показать то зло, ту боль, что несёт ложная ра­дикальная идеология, прикрывающаяся священными постулатами. Всему человечеству сегодня необходимо объединиться во имя мира, созидания. Это самое ценное, что есть на земле».

Единственной актрисой в мужском коллективе стала исполнительница вокальной партии заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина . «Это была не работа, а сплошное удовольствие, — призналась певица. — Вся наша интернациональная команда (роль ангела исполнял актёр Александр Головин . — Прим. авт.) действовала как хорошо отлаженный механизм».

Постановка запомнилась зрителям масштабными декорациями, оригинальной хореографией, спецэффектами. Правда, главное чудо техники — проекционную сетку, создающую при определённом освещении эффект парящего в воздухе изображения, в Казань не привезли. У театра им. Камала пока нет технической возможности её использовать. Но разговор по душам со зрителями всё равно удался!