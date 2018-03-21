Любителей творчества Максима Горького ждут в челябинской «публичке»

Челябинская областная научная библиотека приготовила цикл мероприятий, посвященных юбилею писателя Максима Горького. В этом году Максиму Гоькому исполнилось бы 150 лет. Так, 23 марта в «публичке» состоится первое мероприятие горьковского цикла.

«Студенты факультета театра, кино и телевидения Челябинского государственного института культуры покажут отрывок из спектакля по пьесе Горького «Зыковы».

Во второй части мероприятия начнется публичная лекция «Максим Горький — взгляд из XXI века», которую проведет Татьяна Маркова , доктор филологических наук, профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета», — пояснили организаторы мероприятия.

Всех любителей творчества Максима Горького ждут в библиотеке по адресу: пр. Ленина, 60, 3 этаж,23 марта, в 14.00, в читальном зале № 1.