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Любителей творчества Максима Горького ждут в челябинской «публичке»
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Любителей творчества Максима Горького ждут в челябинской «публичке» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинская областная научная библиотека приготовила цикл мероприятий, посвященных юбилею писателя Максима Горького. В этом году Максиму Гоькому исполнилось бы 150 лет. Так, 23 марта в «публичке» состоится первое мероприятие горьковского цикла.
«Студенты факультета театра, кино и телевидения Челябинского государственного института культуры покажут отрывок из спектакля по пьесе Горького «Зыковы».
Во второй части мероприятия начнется публичная лекция «Максим Горький — взгляд из XXI века», которую проведет Татьяна Маркова, доктор филологических наук, профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета», — пояснили организаторы мероприятия.
Всех любителей творчества Максима Горького ждут в библиотеке по адресу: пр. Ленина, 60, 3 этаж,23 марта, в 14.00, в читальном зале № 1.
Напомним, Алексей Пешков, более известный как Максим Горький, родился 16 марта 1868 в Нижнем Новгороде, эмигрировал из России в 1921. Умер в Москве в 1936. Самые известные произведения писателя «Старуха Изергиль», «На дне», «Жизнь Клима Сагмина».
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