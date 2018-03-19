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Поклонники Бутусова вывесили баннеры в поддержку своего кумира
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Поклонники Бутусова вывесили баннеры в поддержку своего кумира 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
После окончания спектакля «Макбет. Кино», который поставил режиссер Юрий Бутусов, в зале появились плакаты со словами поддержки художественного руководителя Театра им. Ленсовета. Зрительный зал аплодировал стоя и скандировал: «Бутусов, спасибо!».
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На баннерах поклонники таланта постановщика написали: «Мы все дети Бутусова» и «Кипи, котел, кипи!».
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7 марта стало известно, что Юрий Бутусов написал заявление об уходе с должности художественного руководителя театра из-за невозможности осуществлять свои прямые обязанности. В культурном учреждении с момента назначения Бутусова на этот пост 20 ноября прошлого года установилось двоевластие.
В вопросы управления театра вмешивался директор Валерий Градковский. Бутусову вставляли палки в колеса, так как ему не давали возможность изменить устав театра и создать такие необходимые отделы, как гастрольное, международное и пиар-подразделения.
Режиссер выдвинул против Градковского обвинения в том, что все его инициативы встречали сопротивление и он даже был лишен своего неотъемлемого права как художественный руководитель определять состав худсовета, пишет сайт Afisha.ru.
Напомним, что Юрий Бутусов является одним из лучших российских постановщиков и неоднократным лауреатом премии «Золотая маска».
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