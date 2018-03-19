Поклонники Бутусова вывесили баннеры в поддержку своего кумира

После окончания спектакля «Макбет. Кино», который поставил режиссер Юрий Бутусов , в зале появились плакаты со словами поддержки художественного руководителя Театра им. Ленсовета. Зрительный зал аплодировал стоя и скандировал: «Бутусов, спасибо!».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1737662505025890127_23088559"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

На баннерах поклонники таланта постановщика написали: «Мы все дети Бутусова» и «Кипи, котел, кипи!».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1737691161450973717_507634771"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

7 марта стало известно, что Юрий Бутусов написал заявление об уходе с должности художественного руководителя театра из-за невозможности осуществлять свои прямые обязанности. В культурном учреждении с момента назначения Бутусова на этот пост 20 ноября прошлого года установилось двоевластие.

В вопросы управления театра вмешивался директор Валерий Градковский. Бутусову вставляли палки в колеса, так как ему не давали возможность изменить устав театра и создать такие необходимые отделы, как гастрольное, международное и пиар-подразделения.

Режиссер выдвинул против Градковского обвинения в том, что все его инициативы встречали сопротивление и он даже был лишен своего неотъемлемого права как художественный руководитель определять состав худсовета, пишет сайт Afisha.ru.

Напомним, что Юрий Бутусов является одним из лучших российских постановщиков и неоднократным лауреатом премии «Золотая маска».