Орбакайте и Винокур стали Народными артистами Кабардино-Балкарии

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства присвоить почетное звание «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики» Винокуру Владимиру Натановичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный театр пародий под руководством В. Винокура» и Орбакайте Кристине Эдмундовне — артистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте республиканского правительства.