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Орбакайте и Винокур стали Народными артистами Кабардино-Балкарии
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Орбакайте и Винокур стали Народными артистами Кабардино-Балкарии 

«Это Кавказ» 15 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Российский юморист Владимир Винокур и певица Кристина Орбакайте получили звание Народных артистов Кабардино-Балкарии. Соответствующий указ подписал глава региона Юрий Коков.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства присвоить почетное звание «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики» Винокуру Владимиру Натановичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный театр пародий под руководством В. Винокура» и Орбакайте Кристине Эдмундовне — артистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте республиканского правительства.
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