Гостей и жителей Владивостока вновь пригласили на «Каникулы в Мариинском»

Будут представлены спектакли для семейного просмотра.

Во время весенних каникул в рамках уже ставшего традиционным проекта «Каникулы в Мариинском» в афише Приморской сцены Мариинского театра будут представлены спектакли для семейного просмотра, передает пресс-служба театра.

29 марта в афише театра блестящий сказочный балетный спектакль — «Спящая красавица» Петра Чайковского в хореографии легендарного Мариуса Петипа. Спектакль включён в культурную программу перекрёстного года Россия — Япония. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы Tani Momoko Ballet (Япония) Марика Сато (Принцесса Аврора) и Томоя Имай (Принц Дезире).

30 марта состоится показ одного из самых известных произведений русской классики — оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина. Во Владивостоке она представлена в масштабной костюмной постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка , выполненной в традициях «большого стиля», достоверно передающей атмосферу дворянского быта XIX века.

31 марта в 14:00 и 17:00 — одноактные балеты для всей семьи «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова . Захватывающие приключения храброго оленёнка и его друзей воплощены в яркой постановке с невероятными костюмами и красочными декорациями. Одним из отличительных качеств балетов стало высокохудожественное сопровождение, способное удовлетворить вкусы самых утончённых меломанов: музыкальный ряд «Бемби» и «В джунглях» включает произведения серьёзных академических композиторов Андрея Головина Александра Локшина — редчайшее явление в современном детском спектакле.