Ещё
Гостей и жителей Владивостока вновь пригласили на «Каникулы в Мариинском»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гостей и жителей Владивостока вновь пригласили на «Каникулы в Мариинском» 

Prim.News 15 часов назад
Будут представлены спектакли для семейного просмотра.
Во время весенних каникул в рамках уже ставшего традиционным проекта «Каникулы в Мариинском» в афише Приморской сцены Мариинского театра будут представлены спектакли для семейного просмотра, передает пресс-служба театра.
29 марта в афише театра блестящий сказочный балетный спектакль — «Спящая красавица» Петра Чайковского в хореографии легендарного Мариуса Петипа. Спектакль включён в культурную программу перекрёстного года Россия — Япония. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы Tani Momoko Ballet (Япония) Марика Сато (Принцесса Аврора) и Томоя Имай (Принц Дезире).
30 марта состоится показ одного из самых известных произведений русской классики — оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина. Во Владивостоке она представлена в масштабной костюмной постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка, выполненной в традициях «большого стиля», достоверно передающей атмосферу дворянского быта XIX века.
31 марта в 14:00 и 17:00 — одноактные балеты для всей семьи «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова. Захватывающие приключения храброго оленёнка и его друзей воплощены в яркой постановке с невероятными костюмами и красочными декорациями. Одним из отличительных качеств балетов стало высокохудожественное сопровождение, способное удовлетворить вкусы самых утончённых меломанов: музыкальный ряд «Бемби» и «В джунглях» включает произведения серьёзных академических композиторов Андрея Головина и Александра Локшина — редчайшее явление в современном детском спектакле.
Приморская сцена Мариинского театра продолжает развивать одно из приоритетных направлений деятельности Мариинского театра — создание репертуара для детства и юношества. В сезоне 2017/18 успешно стартовал проект «Валерий Гергиев — детям», в программе которого цикл авторских спектаклей Ольги Пикколо «Музыка песчаных сказок». Ещё одной значимой акцией уже для студентов стала «Студенческая среда», благодаря которой студенты средних, средних специальных и высших учебных заведений как очной, так и заочной форм обучения могут приобретать билеты на спектакли в кассах театра со значительной скидкой.
Prim.News: последние новости
Интерактив со зрителем запустили в Приморском краевом театре кукол В Приморье несовершеннолетние осужденные поздравляли осужденных женщин песнями и танцами Владивосток вновь примет гала-концерт уникального фестиваля «Белый пароход»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение