Москва 24 покажет, как москвичи отметят Международный день театра 

22 марта в МИА «Россия сегодня» состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному дню театра, который отмечается 27 марта.
О праздничной программе расскажут: специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой; генеральный продюсер Московского театра мюзикла Давид Смелянский; режиссер-постановщик Московского театра мюзикла Марина Швыдкая; режиссер, артист цирка Андрей Кольцов; ведущая артистка Московского театра мюзикла Екатерина Новоселова.
15 марта в Берлине министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вручил Михаилу Швыдкому премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза за выдающийся вклад в развитие российско-германских отношений. Поэтому на пресс-конференции также речь пойдет о том, как развивать и укреплять международные культурные связи, несмотря на существующую напряженность. Слушатели узнают, над чем сейчас работает труппа Московского театра мюзикла.
Прямую трансляцию можно увидеть 22 марта в 11:00 на этой странице.