Москва 24 покажет, как москвичи отметят Международный день театра

22 марта в МИА «Россия сегодня» состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному дню театра, который отмечается 27 марта.

15 марта в Берлине министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вручил Михаилу Швыдкому премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза за выдающийся вклад в развитие российско-германских отношений. Поэтому на пресс-конференции также речь пойдет о том, как развивать и укреплять международные культурные связи, несмотря на существующую напряженность. Слушатели узнают, над чем сейчас работает труппа Московского театра мюзикла.

Прямую трансляцию можно увидеть 22 марта в 11:00 на этой странице.