Изменившаяся Максакова: Для меня предстоит решить только одно

Мария Максакова не скучает на Украине. Оперная дива готовится к новой роли — она показала свежие кадры, на которых выглядит совсем по-другому, и дала интервью.

24 и 31 марта в Харьковском театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко состоится премьера оперы «Отелло» Верди. Говорят, постановка будет абсолютно обновленной. В роли Дездемоны выступит Мария Максакова. К слову, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook певица опубликовала фотографии в образе неудачливой возлюбленной Отелло.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. «Красотка», «Вау! Какая красотка! Супер! Любимая Дива!», «Мне показалось, что я увидела Ирину Скобцеву ! Мария, как Вы красивы в этом костюме, хотелось бы потом послушать! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «С языка сняли. Ирина Константинова Скобцева и в глазах, и в моменте настроя, и в повороте головы…», «Яка ты молодец», «Настоящая! Машенька, спасибо Вам! Всегда излучаете добро, тепло и красоту! Гармонии, любви и счастья! Обожаю!», «Царица, а не супруга венецианского мавра!» — высказались восхищенные поклонники.

В интервью изданию «Харьковские известия» Мария Максакова так прокомментировала свою роль в постановке: «Бывают роли, где допустимы разные трактовки, особенности интерпретации. Здесь же, в нотах все так музыкально и драматургически точно, что для экспериментов нет повода. Для меня предстоит решить только одно: в какой момент Дездемона поняла, что обречена».

Максакова объяснила: «До этого она как-то пыталась переубедить Отелло, доказать ему свою истинную невиновность. А вся линия роли ведет от огромной любви к отчаянию, когда невозможно ни убежать, ни смягчить ревность Отелло, ни его вразумить. Она борется, как может бороться чистая натура, не запятнав себя интригами и чрезмерными оправданиями. Она просто умоляет ей поверить…»