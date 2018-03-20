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Максакова пытается понять Дездемону
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Максакова пытается понять Дездемону 

Клео.Ру 4 часа назад
Фото: Клео.Ру
Через несколько дней — 23 марта — исполнится год со дня убийства супруга Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Но певица, похоже, предпочитает не упиваться горем. На следующий день после годовщины Максакова выступит в роли Дездемоны.
24 марта Мария выступит в постановке «Отелло» Верди в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета. Мария исполнит главную женскую роль и уже опубликовала в соцсетях снимки, на которых запечатлена в образе Дездемоны.
Поклонники артистки в восторге от образа, некоторые заметили сходство Марии с актрисой Ириной Скобцевой (дебютировавшей в кино именно в роли Дездемоны). Сама же Максакова призналась, что пока старается «вписаться в ту трактовку, которую уже предложили постановщики».
«Для меня предстоит решить только одно: в какой момент Дездемона поняла, что обречена. Ведь до этого она как-то пыталась переубедить Отелло, доказать ему свою истинную невиновность. А вся линия роли ведет от огромной любви к отчаянию, когда невозможно ни убежать, ни смягчить ревность Отелло, ни его вразумить. Она борется, как может бороться чистая натура, не запятнав себя интригами и чрезмерными оправданиями. Она просто умоляет ей поверить…» — говорит певица.
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