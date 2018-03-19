Интерактив со зрителем запустили в Приморском краевом театре кукол

Стартовал новый творческий проект.

Приморский краевой театр кукол запустил новый творческий проект «Интерактив со зрителем», который будет продолжаться на постоянной основе, по субботам и воскресеньям, перед началом спектаклей. Об этом в своем фейсбуке рассказал художественный руководитель театра Виктор Бусаренко

«Сейчас это — «Мастер-класс цветочницы Маргариты», во время которого дети и родители учатся изготовлению цветов из подручных материалов. Веселый урок Маргариты начинается в 11:30. Сопровождается музыкой, стихами и загадками и продолжается ровно до первого звонка, приглашающего в зрительный зал», — написал Бусаренко.

В роли Маргариты дебютировала в составе труппы приморская театра новая для Владивостока, но очень опытная и интересная актриса Виктория Орешкина, добавил худрук.