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Интерактив со зрителем запустили в Приморском краевом театре кукол
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Интерактив со зрителем запустили в Приморском краевом театре кукол 

Prim.News 13 часов назад
Стартовал новый творческий проект.
Приморский краевой театр кукол запустил новый творческий проект «Интерактив со зрителем», который будет продолжаться на постоянной основе, по субботам и воскресеньям, перед началом спектаклей. Об этом в своем фейсбуке рассказал художественный руководитель театра Виктор Бусаренко.
«Сейчас это — «Мастер-класс цветочницы Маргариты», во время которого дети и родители учатся изготовлению цветов из подручных материалов. Веселый урок Маргариты начинается в 11:30. Сопровождается музыкой, стихами и загадками и продолжается ровно до первого звонка, приглашающего в зрительный зал», — написал Бусаренко.
В роли Маргариты дебютировала в составе труппы приморская театра новая для Владивостока, но очень опытная и интересная актриса Виктория Орешкина, добавил худрук.
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