Владимир Путин премировал создателя нижегородского театра для глухих детей

Владимира Чикишева отметили премией президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. размер премии — 2,5 млн рублей.

Премия президента Российской Федерации состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата премии президента Российской Федерации и удостоверения к нему, а также фрачного знака лауреата премии президента Российской Федерации.

Авторская программа единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» — это синтез многолетнего опыта нижегородской школы-интерната для глухих детей и практики современных арт-методик театра «Пиано».

Большая часть воспитанников школы-интерната не просто лишены слуха: часто потеря слуха связана с пережитым в раннем детстве серьезным заболеванием. У этих детей, как правило, есть другие диагнозы и ограничения в развитии разной степени.

Но при этом в школе считают, что каждый ребенок имеет свой индивидуальный интеллектуальный и творческий ресурс. Поэтому в школе и театре «Пиано» поставили перед собой задачу максимально учесть все эти индивидуальности и выработать особые методы и технологии обучения-воспитания, оптимальный режим жизни.

— Для детей, которые большую часть времени проводят в школе-интернате, школа действительно должна стать еще и семьей, осуществляя самым серьезным образом все связанные с семейным воспитанием функции, — считают разработчики проекта. — Очевидно, что в нашей коррекционной школе базовое образование, является необходимым. Но именно навыки прикладного творческого труда, освоенного по программе дополнительного образования, могут приблизить к получению профессии, полноценно включить в процессы социализации.

Театр «Пиано» широко известен не только в России, но и за рубежом. Владимир Чикишев неоднократно вывозил своих воспитанников на международные театральные фестивали и гастроли. И всегда юных неслышаших актеров из Нижнего Новгорода принимают «на ура».

Сейчас театр «Пиано» находится в Дрездене на одном из крупнейших международных театральных фестивалей International Theatre Days at the Lake. Эта поезда — в рамках проекта Piano Fortissimo — международного проекта театра, который включает в себя гастрольные поездки по всему миру, в том числе участие в международных театральных фестивалях.

— С 2011 года, когда мы начали реализовывать программу, сделано уже очень многое, — рассказал корреспонденту Владимир Чикишев по телефону. — Уже отремонтировано большое количество помещений школы, созданы инновационные классы, внедрены новые методики. Надеюсь, премия Президента даст нам возможности и поддержку.

Всего с 2013 года, когда она была учреждена, премию получили всего 14 деятелей культуры. Владимир Чикишев получил ее вместе с популярным композитором Алексеем Рыбниковым и худруком Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимиром Рецептором.

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