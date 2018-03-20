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Гостям библиотеки префекта покажут «Волшебную страну Маршака»
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Гостям библиотеки префекта покажут «Волшебную страну Маршака» 

Управа Таганского района города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Литературно-музыкальную композицию с театральными элементами «Волшебная страна Маршака» покажут 21 марта сотрудники библиотеки префекта Центрального административного округа.
Представление приурочено к 130-летию со дня рождения детского писателя. Постановку подготовили ученики Колледжа музыкально-театрального искусства имени Галины Вишневской.
Мероприятие будет сопровождаться музыкальными композициями отечественных классиков XIX-XX веков. Кроме того, после просмотра театрального представления посетители увидят концертное выступление творческих коллективов.
Гостей будут ждать в 18:00 по адресу: Новоспасский переулок, дом 5.
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