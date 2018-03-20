Гостям библиотеки префекта покажут «Волшебную страну Маршака»

Литературно-музыкальную композицию с театральными элементами «Волшебная страна Маршака» покажут 21 марта сотрудники библиотеки префекта Центрального административного округа.

Представление приурочено к 130-летию со дня рождения детского писателя. Постановку подготовили ученики Колледжа музыкально-театрального искусства имени Галины Вишневской.

Мероприятие будет сопровождаться музыкальными композициями отечественных классиков XIX-XX веков. Кроме того, после просмотра театрального представления посетители увидят концертное выступление творческих коллективов.

Гостей будут ждать в 18:00 по адресу: Новоспасский переулок, дом 5.