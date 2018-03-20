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В Петербурге поймали спекулянта, продававшего билеты на хоккей
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В Петербурге поймали спекулянта, продававшего билеты на хоккей 

АиФ Санкт-Петербург 33 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге сотрудники полиции задержали спекулянта, который незаконно продавал билеты на хоккей, передает 78.ru. Мужчину поймали накануне на проспекте Пятилеток, рядом с Ледовым дворцом.
Какое количество билетов успел продать «предприниматель», не уточняется.
В отношении горе-бизнесмена составили административный протокол по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
Теперь спекулянту грозит не только штраф, но и запрет на посещение официальных спортивных соревнований.
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