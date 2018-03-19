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В Останкине прочитают и обсудят пьесу Наны Гринштейн «Кантград»
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В Останкине прочитают и обсудят пьесу Наны Гринштейн «Кантград» 

Управа Останкинского района 12 часов назад
Фото: Управа Останкинского района
Читка пьесы «Кантград» состоится в ближайший вторник, 20 марта, в павильоне №516 «Книги» на ВДНХ. Автор пьесы — драматург Нана Гринштейн, а постановку по ней режиссировала Анастасия Патлай в Театре.doc в 2016 году.
После читки пьесу будут обсуждать с автором.
Произведение повествует о людях послевоенного Кёнигсберга (ныне — Калининград); о том, как они строили новую жизнь и прощались со старой. Ведущим и модератором дискуссии станет основатель и методист первой в России организации профессиональных наставников по чтению Книжныйгид.org Марта Райцес. Ограничение по возрасту — 18+.
Отметим, что участие в мероприятии бесплатное, но предварительно требуется зарегистрироваться. (ак)
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