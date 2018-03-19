В Останкине прочитают и обсудят пьесу Наны Гринштейн «Кантград»

Читка пьесы «Кантград» состоится в ближайший вторник, 20 марта, в павильоне №516 «Книги» на ВДНХ. Автор пьесы — драматург Нана Гринштейн , а постановку по ней режиссировала Анастасия Патлай в Театре.doc в 2016 году.

После читки пьесу будут обсуждать с автором.

Произведение повествует о людях послевоенного Кёнигсберга (ныне — Калининград); о том, как они строили новую жизнь и прощались со старой. Ведущим и модератором дискуссии станет основатель и методист первой в России организации профессиональных наставников по чтению Книжныйгид.org Марта Райцес . Ограничение по возрасту — 18+.

Отметим, что участие в мероприятии бесплатное, но предварительно требуется зарегистрироваться. (ак)