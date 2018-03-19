Театр Сац начал работу над оперой с необычным названием

Март месяц в театре им. Сац ознаменовался началом работы над новой оперой. 7 марта в Живописном цехе режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина представили макет декораций и эскизы костюмов к новому спектаклю театра — российской премьере оперы Бенджамина Бриттена «Оуэн Уингрейв».

7 марта в Живописном цехе режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина представили макет декораций и эскизы костюмов к новому спектаклю театра — российской премьере оперы Бенджамина Бриттена «Оуэн Уингрейв».

«Это история о смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, — рассказывает режиссер. — Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это, замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но, что он действительно может сделать, так это изменить себя».

Это произведение написано композитором в 1971 году. Либретто М. Пайпер по рассказу Г. Джеймса в музыкальном исполнении представит главный дирижер театра Алевтина Иоффе

Премьера спектакля состоится в конце июня на Малой сцене театра.