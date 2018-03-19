Воспитанники детской школы искусств из Щукина победили на городском конкурсе

Воспитанники детской школы искусств «Надежда» стали лауреатами первой степени на четвертом конкурсе-смотре художественного слова и малых театральных форм «Страницы русской классики. Советская эпоха».

— Ребята выступили с инсценировкой «Сказки о трамвае» Сергея Баруздина. Они огромные молодцы, буквально за месяц смогли создать полноценный 20-минутный спектакль с непростыми музыкальными номерами, — рассказала режиссер Мария Евсеева.

Эту постановку покажут еще на нескольких конкурсах в Москве, а летом повезут на международный конкурс в Болгарию.

Юные артисты учатся в третьем классе отделения музыкального театра. Дети изучают актерское мастерство, вокал, историю музыки и другие предметы. (вт)