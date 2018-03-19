Татьяна Навка возвращается на лед

Перед премьерой своего новогоднего шоу «Руслан и Людмила» Татьяна Навка говорила, что сразу после последнего спектакля отправится отдыхать — столько усталости накопилось за год непрерывных репетиций. Но прошел всего месяц, и олимпийская чемпионка снова полна сил и готова к новым рекордам. Решение показать в марте еще двенадцать спектаклей «Руслан и Людмила» поддержали все артисты, занятые в шоу, а уж счастью зрителей не было границ.

«После зимних праздников мы получили огромное количество восторженных отзывов о шоу. Ажиотаж был настолько сильным, что я даже не могла найти хорошее место супругу и дочери на один из спектаклей», — с улыбкой вспоминает Навка. — Последние четыре дня многие люди сидели прямо на ступеньках, я никогда такого не видела и приняла решение показать «Руслана и Людмилу» еще раз. Убеждена, что весенние каникулы — отличное время для семейного похода на ледовый спектакль. Надеюсь, что сейчас все те, кто не успел приобрести билеты в прошлый раз, смогут насладиться нашей сказкой».

Шоу «Руслан и Людмила» пройдет с 23 марта по 1 апреля в ДС «Мегаспорт».