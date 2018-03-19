Ещё
Татьяна Навка возвращается на лед
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татьяна Навка возвращается на лед 

7 Дней 11 часов назад
Фото: 7 Дней
Перед премьерой своего новогоднего шоу «Руслан и Людмила» Татьяна Навка говорила, что сразу после последнего спектакля отправится отдыхать — столько усталости накопилось за год непрерывных репетиций. Но прошел всего месяц, и олимпийская чемпионка снова полна сил и готова к новым рекордам. Решение показать в марте еще двенадцать спектаклей «Руслан и Людмила» поддержали все артисты, занятые в шоу, а уж счастью зрителей не было границ.
«После зимних праздников мы получили огромное количество восторженных отзывов о шоу. Ажиотаж был настолько сильным, что я даже не могла найти хорошее место супругу и дочери на один из спектаклей», — с улыбкой вспоминает Навка. — Последние четыре дня многие люди сидели прямо на ступеньках, я никогда такого не видела и приняла решение показать «Руслана и Людмилу» еще раз. Убеждена, что весенние каникулы — отличное время для семейного похода на ледовый спектакль. Надеюсь, что сейчас все те, кто не успел приобрести билеты в прошлый раз, смогут насладиться нашей сказкой».
Шоу «Руслан и Людмила» пройдет с 23 марта по 1 апреля в ДС «Мегаспорт».
7 Дней: последние новости
Олег Табаков ушел из жизни в возрасте 82 лет Сын Галкина и Пугачевой растет копией отца Дмитрий Марьянов умер в 47 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение