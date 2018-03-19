Ещё
Фрагмент спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фрагмент спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке» 

Ezhikezhik.ru 10 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Действие спектакля, созданного по сказке Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле» из сборника «Сказки роботов», происходит в фантастической псевдо-средневековой вселенной. Место людей там занимают роботы.
О человеке же они говорят, как о существе необычном и опасном, и противопоставляют его прекрасной и совершенной расе роботов, обитающей на своих сказочных планетах. Организаторы надеются, что юные представители «опасного» для роботов человечества придут на показ в хорошем добром настроении, и развеют страхи инопланетных существ.
Ezhikezhik.ru: последние новости
«Снежный ветер. Трогательный спектакль» в кафе МАРТ BAMBOO.KIDS. Спектакль «Серая Шейка» Школьные каникулы: где оставить ребенка, когда родители на работе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение