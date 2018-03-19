Фрагмент спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке»

Действие спектакля, созданного по сказке Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле» из сборника «Сказки роботов», происходит в фантастической псевдо-средневековой вселенной. Место людей там занимают роботы.

О человеке же они говорят, как о существе необычном и опасном, и противопоставляют его прекрасной и совершенной расе роботов, обитающей на своих сказочных планетах. Организаторы надеются, что юные представители «опасного» для роботов человечества придут на показ в хорошем добром настроении, и развеют страхи инопланетных существ.