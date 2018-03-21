В рамках «Золотой маски в городе» покажут «Сказки роботов о настоящем человеке»

«Золотая Маска в городе» это спецпроект театрального фестиваля «Золотая Маска», серия событий разного масштаба, которые происходят в самых неожиданных местах и становятся частью привычной жизни. Ключевая идея проекта — показать, что театр гармонично существует в городе, он многообразен и открыт зрителям.

В рамках спецпроекта 25 марта в 18:00 в библиотеке им. Достоевского театр «Трикстер» покажет фрагмент спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке».

Действие спектакля, созданного по сказке Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле» из сборника «Сказки роботов», происходит в фантастической псевдо-средневековой вселенной. Место людей занимают роботы. О человеке они говорят, как о существе необычном и опасном, и противопоставляют его прекрасной и совершенной расе роботов, обитающей на своих сказочных планетах.

Возраст: 8+

Дата и время: 25 марта в 18:00 Место: Библиотеке им. Достоевского

Адрес: Чистопрудный бульвар дом 23 стр.1 Вход свободный

Фото: пресс-служба «Золотая Маска»