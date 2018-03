Игорь Верник скорбит по ушедшему из жизни Табакову

Еще в ноябре прошлого года стало известно о том, что Олег Табаков попал в Первую градскую больницу с воспалением легких. Медики подключили актера к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение и курс реабилитации состояние артиста ухудшалось с каждым днем. Рядом с супругом неотлучно находилась Марина Зудина , которая не теряла надежду в то, что актер встанет на ноги. Позже врачи ввели Олега Табакова в состояние медикаментозной комы из-за того, что организм пациента был сильно истощен.

Близкий друг семьи актер Игорь Верник до сих пор не может поверить в кончину прославленного артиста. Проводить Олега Табакова в последний путь пришли несколько тысяч человек, среди оказались не только близкие друзья, но и коллеги по творческому цеху.

«Олег Павлович, Ваша любовь делала нас счастливыми! Сегодня 9 дней…» — отметил Верник.

A post shared by Игорь Верник (@ivernik) on Mar 20, 2018 at 12:26pm PDT

Верные почитатели творчества Олега Табакова принесли искренние соболезнования семье покойного артиста, пожелав его супруге Марине Зудиной вынести все испытания и воспитать дочь Марию, которая всегда была любимицей семьи. Девочка появилась на свет, когда Олегу Табакову исполнился 71 год. В одном из своих интервью актер признался, что беспокоится о том, как долго он сможет быть рядом со своими детьми.

