Ещё
Игорь Верник скорбит по ушедшему из жизни Табакову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Верник скорбит по ушедшему из жизни Табакову 

Экспресс-газета 3 часа назад
Еще в ноябре прошлого года стало известно о том, что Олег Табаков попал в Первую градскую больницу с воспалением легких. Медики подключили актера к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение и курс реабилитации состояние артиста ухудшалось с каждым днем. Рядом с супругом неотлучно находилась Марина Зудина, которая не теряла надежду в то, что актер встанет на ноги. Позже врачи ввели Олега Табакова в состояние медикаментозной комы из-за того, что организм пациента был сильно истощен.
Читайте также: Табаков беспокоился о том, как долго он сможет видеть своих детей
Близкий друг семьи актер Игорь Верник до сих пор не может поверить в кончину прославленного артиста. Проводить Олега Табакова в последний путь пришли несколько тысяч человек, среди оказались не только близкие друзья, но и коллеги по творческому цеху.
«Олег Павлович, Ваша любовь делала нас счастливыми! Сегодня 9 дней…» — отметил Верник.
A post shared by Игорь Верник (@ivernik) on Mar 20, 2018 at 12:26pm PDT  Читайте также: Вдова Табакова тронула пронзительной речью на прощании с актером
Верные почитатели творчества Олега Табакова принесли искренние соболезнования семье покойного артиста, пожелав его супруге Марине Зудиной вынести все испытания и воспитать дочь Марию, которая всегда была любимицей семьи. Девочка появилась на свет, когда Олегу Табакову исполнился 71 год. В одном из своих интервью актер признался, что беспокоится о том, как долго он сможет быть рядом со своими детьми.
Это неполный текст новости
Экспресс-газета: последние новости
Орбакайте и Винокур стали Народными артистами Кабардино-Балкарии Зрители возмутились постановкой Шекспира, где дочь короля насилуют на сцене Меньшов и Алентова простились с Табаковым
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение