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В районном цирке «Инантеп» прошло шоу «Городской патруль»
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В районном цирке «Инантеп» прошло шоу «Городской патруль» 

Управа района Братеево города Москвы 9 часов назад
Фото: Братеево
Большой Санкт-Петербургский цирк представил новое квест-шоу «Городской патруль» в местном цирке-шапито «Инантеп» в субботу, 17 марта.
Зрители встретились с героями знаменитого французского мультфильма «Леди Баг и Супер Кот». По сюжету представления герои отправляются на борьбу с преступностью, где сверхъестественные способности помогают им найти утраченное. В цирковой программе принимают участие дрессированные экзотические животные, ростовые куклы, а также артисты театра и цирка.
— Сходили с дочерью на «Городской патруль». Думала порадовать ее, но оказалась в восторге и сама. Коллектив питерского театра представил и дрессированных животных и лазерное шоу, и кукл-гигантов! В общем, мы очень рады, что сходили, всем рекомендуем, — отметила одна из посетительниц циркового шоу.
Фото: Санкт-Петербургский цирк.
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