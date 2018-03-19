В районном цирке «Инантеп» прошло шоу «Городской патруль»

Большой Санкт-Петербургский цирк представил новое квест-шоу «Городской патруль» в местном цирке-шапито «Инантеп» в субботу, 17 марта.

Зрители встретились с героями знаменитого французского мультфильма «Леди Баг и Супер Кот». По сюжету представления герои отправляются на борьбу с преступностью, где сверхъестественные способности помогают им найти утраченное. В цирковой программе принимают участие дрессированные экзотические животные, ростовые куклы, а также артисты театра и цирка.

— Сходили с дочерью на «Городской патруль». Думала порадовать ее, но оказалась в восторге и сама. Коллектив питерского театра представил и дрессированных животных и лазерное шоу, и кукл-гигантов! В общем, мы очень рады, что сходили, всем рекомендуем, — отметила одна из посетительниц циркового шоу.

Фото: Санкт-Петербургский цирк.