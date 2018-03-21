В Москве пройдет международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . XXVI Международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс пройдет 5 и 6 июня в Москве на исторической сцене Большого театра, сообщили в Центре Бенуа.

В первый день состоится гала-концерт номинантов Приза Бенуа и награждение победителей. В этом году участниками церемонии станут такие звезды балета, как Наталия Макарова , Сильви Гилем, Тамара Рохо и другие.

6 июня публику ожидает выступление звезд мирового балета — лауреатов Приза разных лет, которые примут участие в гала-концерте «Петипа посвящается! Глазами современных хореографов». Среди номинантов звезды ведущих балетных компаний мира, в числе которых Большой и Мариинский театры, Английский национальный балет и балет Парижской национальной оперы, Римской оперы, балета Сан-Франциско и других.