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В Москве пройдет международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс
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В Москве пройдет международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. XXVI Международный балетный фестиваль Бенуа де ла Данс пройдет 5 и 6 июня в Москве на исторической сцене Большого театра, сообщили в Центре Бенуа.
В первый день состоится гала-концерт номинантов Приза Бенуа и награждение победителей. В этом году участниками церемонии станут такие звезды балета, как Наталия Макарова, Сильви Гилем, Тамара Рохо и другие.
6 июня публику ожидает выступление звезд мирового балета — лауреатов Приза разных лет, которые примут участие в гала-концерте «Петипа посвящается! Глазами современных хореографов». Среди номинантов звезды ведущих балетных компаний мира, в числе которых Большой и Мариинский театры, Английский национальный балет и балет Парижской национальной оперы, Римской оперы, балета Сан-Франциско и других.
Жюри конкурса возглавит выдающийся российский хореограф Юрий Григорович. В жюри войдут этуаль Парижской оперы и худрук балет Римской оперы Элеонора Аббаньято, директор Фестиваля Холланд-Данс Самюэль Вюрстен, худрук Шведского Королевского балета Никола ле Риш, худрук Австралийского балета Дэвид Макаллистер, прима-балерина и худрук Английского национального балета Тамара Рохо, худрук Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман, экс-прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро Нора Эстевес.
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