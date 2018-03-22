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XXVI Фестиваль «Бенуа де ла Данс» соберет в Москве звезд балета
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XXVI Фестиваль «Бенуа де ла Данс» соберет в Москве звезд балета 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
5 и 6 июня в Москве на Исторической сцене Большого Театра России 26-й раз пройдет Международный балетный фестиваль «Бенуа де ла Данс». Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всей планеты, среди которых есть как мировые шедевры, так и премьеры минувшего года.
Вечером 5 июня пройдет гала-концерт звезд балета — номинантов Приза-2018 и награждение победителей. В этом году участниками церемонии станут такие звезды, как Наталия Макарова, Сильви Гилем, Тамара Рохо и другие.
А уже 6 июня публику ожидает гала-концерт лауреатов разных лет: «Петипа посвящается» Классика глазами совеменных хореографов".
Среди номинантов и приглашенных — звезды ведущих балетных компаний мира: Большого театра России, Мариинского театра, Австралийского балета, Английского национального балета, Балета Венгерской государственной оперы, Балета Михайловского театра, Королевского балета Великобритании, Национального балета Канады и многих других.
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