Оркестр «Инструментальная капелла» выступит в театре драмы и комедии в Ногинске 22 марта

В Московском областном театре драмы и комедии 22 марта в Ногинске в рамках абонемента №4 Московской областной филармонии выступит оркестр «Инструментальная капелла» с программой «Два друга, изменившие мир», сообщается на сайте филармонии региона. «22 марта в программе «Два друга, изменившие мир» оркестр «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко исполнит музыку великих венских классиков Йозефа Гайдна Вольфганга Амадея Моцарта . Начало концерта в 19:00», — говорится в сообщении. В программе выступит солистка Московской областной филармонии, заслуженная артистка Республики Дагестан Алина Яровая (сопрано).