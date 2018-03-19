Ещё
Оркестр «Инструментальная капелла» выступит в театре драмы и комедии в Ногинске 22 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оркестр «Инструментальная капелла» выступит в театре драмы и комедии в Ногинске 22 марта 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
В Московском областном театре драмы и комедии 22 марта в Ногинске в рамках абонемента №4 Московской областной филармонии выступит оркестр «Инструментальная капелла» с программой «Два друга, изменившие мир», сообщается на сайте филармонии региона.
«22 марта в программе «Два друга, изменившие мир» оркестр «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко исполнит музыку великих венских классиков Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Начало концерта в 19:00», — говорится в сообщении.
В программе выступит солистка Московской областной филармонии, заслуженная артистка Республики Дагестан Алина Яровая (сопрано).
РИАМО: последние новости
Москвичи проводили аплодисментами в последний путь легендарного актера Олега Табакова Гражданская панихида по легендарному Олегу Табакову началась в Москве Актер Владимир Ташлыков проголосовал на избирательном участке в Ногинске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение