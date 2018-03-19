Театральные критики выступили за сохранение Юрия Бутусова в руководстве театра Ленсовета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. / ТАСС /. Ассоциация театральных критиков выступила за сохранение Юрия Бутусова в должности художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом говорится в открытом письме, размещенном в понедельник на сайте объединения и обращенном к руководству города, театра и Союза театральных деятелей РФ.

"Члены Ассоциации театральных критиков, хорошо знакомые с творчеством Бутусова, выражают ему доверие как режиссеру и художественному руководителю. Уверены, что в сложившейся ситуации главной целью всех сторон конфликта должно стать сохранение уникального феномена Театра им. Ленсовета под руководством Юрия Бутусова", — говорится в письме.

В ассоциации выразили мнение, что в случае ухода Бутусова из репертуара театра могут снять некоторые популярные среди публики спектакли, а также могут начать массовые увольнения молодых актеров. В письме содержится предложение создать согласительную комиссию с участием Бутусова и представителей театра Ленсовета для выработки «оптимальной модели дальнейшего управления».

"Если ради сохранения Театра им. Ленсовета в том состоянии, которого он достиг в последние годы, надо пойти на создание нестандартной организационной модели или временной управленческой структуры, это обязательно надо сделать", — отмечается в тексте. При этом члены ассоциации выразили готовность быть посредниками при взаимодействии сторон.

Согласно информации на сайте, Ассоциация театральных критиков является независимым профессиональным объединением, в которое входят около 150 ведущих профессионалов из разных городов России.

Увольнение Юрия Бутусова

В начале марта стало известно, что Бутусов забрал трудовую книжку из комитета по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителем театра Ленсовета. «В течение последних пяти месяцев я боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону, но, к сожалению, мое назначение художественным руководителем оказалось фиктивным, [у меня] нет абсолютно никаких прав. Мне кажется, что позиция комитета и городских властей по отношению к театру, если сказать мягко, неправильная. Мне кажется, что нужно радеть не о себе, а думать о будущем театра конкретного, вообще культуры города», — сказал ранее ТАСС Бутусов, объясняя свое решение.

Глава городского комитета по культуре Константин Сухенко , выступая 15 марта в петербургском пресс-центре ТАСС, сказал, что «главный конфликт обусловлен тем, что Юрий Николаевич [Бутусов] — больше талантливый мастер и режиссер, а не хозяйственный руководитель». В то же время Сухенко подчеркнул, что «никакой ссоры, никакого напряжения» по отношению к Бутусову в комитете и в руководстве города не было и нет. «Мы принципиально не спешим с поиском нового худрука и открыты к предложениям. Мы открыты в том числе для публичной дискуссии о том, как развиваться театру, кому работать в коллективе», — отметил тогда Сухенко.

В должность художественного руководителя театра Ленсовета Юрий Бутусов вступил 20 ноября 2017 года. Он творчески связан с учреждением в общей сложности более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами. Две трети труппы составляют его ученики.