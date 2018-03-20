Театральный мир Петербурга просит вернуть Бутусова в Театр им. Ленсовета

«В случае его (Ю. Бутусова) ухода будут перечеркнуты творческие усилия многих лет, и фактически театр придется строить с нуля. Скорее всего, будут сняты с репертуара замечательные спектакли, любимые публикой и отмеченные многочисленными премиями, а также начнутся массовые увольнения молодых актеров театра», — говорится в обращении.

Бутусов был уволен с поста художественного руководителя Театра им. Ленсовета в начале марта, проработав в должности с ноября 2017 года. Сам режиссер сообщил, что написал заявление об увольнении, так как власти города отказались выполнять его требования, «без удовлетворения которых руководство театром превращается в фикцию».

Юрий Бутусов — лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот» и др. Поставил более 30 спектаклей в России и за границей.