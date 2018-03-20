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Театральный мир Петербурга просит вернуть Бутусова в Театр им. Ленсовета
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Театральный мир Петербурга просит вернуть Бутусова в Театр им. Ленсовета 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Диалог
Ассоциация театральных критиков написала открытое письмо властям Санкт-Петербурга в связи с увольнением художественного руководителя и режиссера Театра им. Ленсовета Юрия Бутусова, передает «Интерфакс». Авторы письма выразили обеспокоенность за судьбу театра.
«В случае его (Ю. Бутусова) ухода будут перечеркнуты творческие усилия многих лет, и фактически театр придется строить с нуля. Скорее всего, будут сняты с репертуара замечательные спектакли, любимые публикой и отмеченные многочисленными премиями, а также начнутся массовые увольнения молодых актеров театра», — говорится в обращении.
Письмо адресовано губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе городского комитета по культуре Константину Сухенко, председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину и руководству театра.
Бутусов был уволен с поста художественного руководителя Театра им. Ленсовета в начале марта, проработав в должности с ноября 2017 года. Сам режиссер сообщил, что написал заявление об увольнении, так как власти города отказались выполнять его требования, «без удовлетворения которых руководство театром превращается в фикцию».
Юрий Бутусов — лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот» и др. Поставил более 30 спектаклей в России и за границей.
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