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Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе
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Умер режиссер «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
В возрасте 80 лет ушел из жизни прекрасный советский режиссер и сценарист Леонид Квинихидзе. В числе его работ — классика отечественного кино: «Мэри Поппинс, до свидания», «Соломенная шляпка», «31 июня», «Небесные ласточки» и «Крах инженера Гарина».
О смерти Леонида Александровича сообщил Союз кинематографистов России. Режиссер скончался 13 марта после продолжительной болезни.
Леонид Квинихидзе родился в Ленинграде 21 декабря 1937 года. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. За свою долгую творческую жизнь Квинихидзе успел поработать художественным руководителем и главным режиссером в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Новосибирска и Хабаровска.
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