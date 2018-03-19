Гала‑концерт солистов Зимнего фестиваля искусств состоится в Москве 25 марта

Сочинения, премьеры которых состоялись в феврале в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств, озвучат в Москве 25 марта в концертном зале имени Чайковского , говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«Двадцать пятого марта в концертном зале имени Чайковского состоится по-настоящему особенный гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, артистический директор — Юрий Башмет », — говорится в сообщении.

Этим вечером на сцену в Москве выйдут солисты, уже неоднократно выступавшие на фестивале в Сочи, а, главное — прозвучат сочинения, премьеры которых состоялись в феврале в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств.

Среди участников концерта 25 марта — Сергей Крылов (скрипка), который был участником еще самого первого фестиваля 11 лет назад; Ольга Кульчинская (сопрано), 25 февраля выступившая на гала-концерте закрытия фестиваля; солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка), участвовавшая в гала-концерте открытия XI фестиваля; Массимо Мерчелли (флейта, Италия) неоднократно принимавший участие в сочинских фестивалях разных лет.

Михаил Ефремов выступит в роли чтеца в исполнении нового сочинения Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», написанного для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта.

Также прозвучат новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра, и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова , премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в этом году. Башмет примет участие в концерте в качестве солиста и дирижера.

«Традиционно в концерте примут участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Государственный академический русский народный ансамбль имени Зыкиной «Россия», — добавляется в сообщении.

XI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, артистический директор Юрий Башмет, проходил с 16 по 25 февраля. За 11 лет своего существования этот ежегодный фестиваль стал визитной карточкой зимнего Сочи — города, который именно в это время года становится главной культурной площадкой страны, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы и пресса, место, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.