Ещё
Гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств пройдёт в Москве 25 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств пройдёт в Москве 25 марта 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Об этом сообщают «Аргументы Неделi». Среди участников — Сергей Крылов (скрипка) и Ольга Кульчинская (сопрано), а также солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка) и Массимо Мерчелли (флейта, Италия).
В роли чтеца выступит актёр Михаил Ефремов. Он присоединится к исполнению нового сочинения Александра Чайковского «Слово о полку Игореве».
Артистический директор фестиваля Юрий Башмет примет участие в качестве солиста и дирижёра.
Кроме того, на сцену выйдут камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной «Россия».
Ранее Newinform сообщало, что Зимний международный фестиваль искусств завершился в Сочи.
RT на русском: последние новости
Филипп Янковский назвал Олега Табакова легендой В МХТ имени Чехова простились с Олегом Табаковым Представители писательницы Харпер Ли подали в суд на авторов спектакля «Убить пересмешника»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение