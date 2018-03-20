Гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств пройдёт в Москве 25 марта 

Об этом сообщают «Аргументы Неделi». Среди участников — Сергей Крылов (скрипка) и Ольга Кульчинская (сопрано), а также солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка) и Массимо Мерчелли (флейта, Италия).
В роли чтеца выступит актёр Михаил Ефремов. Он присоединится к исполнению нового сочинения Александра Чайковского «Слово о полку Игореве».
Артистический директор фестиваля Юрий Башмет примет участие в качестве солиста и дирижёра.
Кроме того, на сцену выйдут камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной «Россия».
Ранее Newinform сообщало, что Зимний международный фестиваль искусств завершился в Сочи.