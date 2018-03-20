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В Волгограде наградили лучший школьный театр
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В Волгограде наградили лучший школьный театр 

Ревизор.ru 9 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль стал традиционным и проходит уже 12 лет. На этот раз конкурсантам нужно было представить постановки по произведениям великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Свои спектакли показали 4 школьных театральных коллектива: «Пилигрим» «Бизнес-гимназии», «Призма» Ленинского детско-юношеского центра, «Художественное слово» средней школы №24 и «Зеркало» гимназии №1. Судьями конкурса стали ведущие актеры Сергей Семушин, Алла Забелина, Виталий Мелешников. Лучшим спектаклем этого года они назвали постановку театра «Пилигрим» по документальным письмам Ивана Тургенева и по стихотворениям «Дай мне руку», «Утро туманное» и «Ожидание». Еще 20 юных талантов в получили именные дипломы.
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