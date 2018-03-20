Ланская и Дольникова исполнят роль Лили Брик в городском мюзикле «Маяковский»

Теона Дольникова, 13 апреля на сцене «Театра Луны» состоится премьера городского мюзикла «Маяковский» — совместного проекта АНО «Музыкальное сердце театра» и московского «Театра Луны». За месяц до премьеры стало известно, что роль Лили Брик репетируют звезды мюзиклов и кино — Валерия Ланская Юлия Железняк и Янина Мелихова.

В основу мюзикла легли стихотворения Владимира Маяковского — поэта, который не принимал всё устоявшееся, признанное, был человеком бунта, но в итоге стал классиком мировой литературы. Эта история о великом человеке, который на стыке эпох создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя.