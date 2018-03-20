Ланская и Дольникова исполнят роль Лили Брик в городском мюзикле «Маяковский» 

13 апреля на сцене «Театра Луны» состоится премьера городского мюзикла «Маяковский» — совместного проекта АНО «Музыкальное сердце театра» и московского «Театра Луны». За месяц до премьеры стало известно, что роль Лили Брик репетируют звезды мюзиклов и кино — Валерия Ланская, Теона Дольникова, Юлия Железняк и Янина Мелихова.
В основу мюзикла легли стихотворения Владимира Маяковского — поэта, который не принимал всё устоявшееся, признанное, был человеком бунта, но в итоге стал классиком мировой литературы. Эта история о великом человеке, который на стыке эпох создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя.
Презентация проекта состоялась 27 февраля в ходе художественной акции, которая прошла в вестибюле метро «Маяковская», — исторической реконструкции «баттла» между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, посвященной столетию реальной исторической битвы за звание «короля поэтов».
Режиссер-постановщик — Александр Рыхлов (главный режиссер Театра Алексея Рыбникова), хореограф — Жанна Шмакова (Московский театр мюзикла, «Танцы без правил» на ТНТ), композитор — Алексей Шошев (Филипп Киркоров, Сергей Волчков), продюсер — Дмитрий Калантаров («Музыкальное сердце театра», мюзикл «Алые паруса»).