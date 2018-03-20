Как шукшинская «Калины красная» получила новую жизнь.

«Калина красная» очень полюбилась советским зрителям и была удостоена множества фестивальных наград. Теперь же знакомая всем история о бывшем воре-рецидивисте обрела новую жизнь — в театре, в виде музыкального спектакля.

Нет даже ничего удивительного в том, что постановкой занялся театр «Русская песня» под управлением Надежды Бабкиной. В «Калине красной» на театральной сцене нашлось место и самой Бабкиной, и ее большому ансамблю.

Постановкой занялся режиссер Дмитрий Петрунь и впервые она была представлена в конце прошлого года в Москве. А сейчас театра отправился на гастроли в сибирские города, в родные места Василия Макаровича Шукшина . Одними из первых после столичных зрителей постановку увидели кемеровчане. Спектакль прошел при полном аншлаге.

В оригинальном фильме роль Любы исполняла жена Василия Макаровича Лидия Федосеева-Шукшина , в спектакле ее играет дочь Шукшина Мария . Известная всей стране актриса и телеведущая дебютировала на театральной сцене именно в «Калине красной». Это ее первый спектакль, а в Сибири случились ее первые гастроли. Раньше она говорила в интервью, что не любит театр, поскольку это «не ее вид искусства», но отказаться от работы в этой постановке Мария не могла — любимая история, созданная отцом и команда профессионалов сделали свое дело. В интервью после премьеры она рассказала, что для нее это было очень важно — сыграть роль и дать новую жизнь этой известной истории.

На сцене кроме Шукшиной действительно известные зрителям лица. Сразу две роли исполняет Надежда Бабкина. Причем она не только играет роль, но и, конечно, поет, танцует, и, как обычно, всей своей бесконечной энергией задает всему происходящему на сцене тон и атмосферу, без которой Бабкину представить нельзя.

В паре с Шукшиной играет Андрей Мерзликин . Ему с легкостью дается роль Егора Прокудина. За плечами Мерзликина много ролей подобного плана, хотя, конечно, «переиграть» самого Шукшина ему вряд ли получится. Стоит отдать должное Мерзликину, он не старается копировать шукшинского Прокудина, а делает его образ своим, немного отличным от экранного.

Стоит отметить, что создатели спектакля решились на серьезный шаг, поскольку все зрители в такой ситуации будут сравнивать постановку с фильмом. Но постановка смогла справиться с этой ответственностью, во многом благодаря масштабным декорациям, музыке и танцам, которые, в принципе, характерны театру «Русская песня» и являются его визитной карточкой.

Спектакль получился продолжительным, больше трех часов с антрактом. Но все это время пролетает совершенно незаметно. Зрители не успевают заскучать или задуматься, они переносятся на Алтай, они сопереживают героям, они смеются. Юмора в постановке достаточно. В новом спектакле удалось сохранить легкий и жизнеутверждающий юмор Шукшина, которого так много в оригинальной «Калине красной».